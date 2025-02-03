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В Киеве на Глубочицкой меняют трамвайные рельсы — фото

3 февраля 2025 15:32
Карина Приходько - Редактор
В Киеве заменяют трамвайные рельсы на Глубочицкой — что известно
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На улице Глубочицкой в Киеве заменяют трамвайные рельсы. Там более 50 лет не было ремонта.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Как известно, там перекладывают 3,5 км рельсов — от Сечевых Стрельцов до Подола. Сроки выполнения работ пока неизвестны, поскольку рабочие сами не знают, когда завершат.

ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Замена трамвайных рельсов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Может, год, может, полтора, может, и два, как система пойдет ... Будем стараться сделать как можно быстрее", — сказали работники.

Напомним, в Киеве планируют модернизировать 2 400 км теплосетей. Вероятно, работы по модернизации теплосетей будут включены в мартовское перераспределение бюджета.

Также мы писали, что пешеходный мост на Труханов остров отремонтируют за 27 миллионов. Закончить работы должны до конца 2026 года.

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