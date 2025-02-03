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У Києві на Глибочицькій змінюють трамвайні рейки — фото

3 лютого 2025 15:32
Карина Приходько - Редактор
У Києву замінюють трамвайні рейки на Глибочицькій — що відомо
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На вулиці Глибочицькій у Києві замінюють трамвайні рейки. Там понад 50 років не було ремонту.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE. 

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Як відомо, там перекладають 3,5 км рейок — від Січових Стрільців до Подолу. Терміни виконання робіт наразі невідомі, оскільки робітники самі не знають, коли завершать.

ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ремонт на вулиці Глибочицькій у Києва
Заміна трамвайних рейок у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Може рік, може півтора, може й два, як система піде…Будемо старатись зробити якнайшвидше", — сказали працівники. 

Нагадаємо, у Києві планують модернізувати 2400 км тепломереж. Ймовірно, роботи з модернізації тепломереж будуть включені в березневий перерозподіл бюджету.

Також ми писали, що пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів. Закінчити роботи мають до кінця 2026 року. 

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