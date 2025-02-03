У Києву замінюють трамвайні рейки на Глибочицькій — що відомо

У Києві на Глибочицькій змінюють трамвайні рейки — фото
На вулиці Глибочицькій у Києві замінюють трамвайні рейки. Там понад 50 років не було ремонту.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Ремонт на вулиці Глибочицькій
Як відомо, там перекладають 3,5 км рейок — від Січових Стрільців до Подолу. Терміни виконання робіт наразі невідомі, оскільки робітники самі не знають, коли завершать.
"Може рік, може півтора, може й два, як система піде…Будемо старатись зробити якнайшвидше", — сказали працівники.
Нагадаємо, у Києві планують модернізувати 2400 км тепломереж. Ймовірно, роботи з модернізації тепломереж будуть включені в березневий перерозподіл бюджету.
Також ми писали, що пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів. Закінчити роботи мають до кінця 2026 року.
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