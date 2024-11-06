Перекрытие улицы Некрасова в Киеве – в КГГА назвали причину

Автобус. Иллюстративное фото: alltransua.com

В Подольском районе Киева 7-8 ноября на одной из улиц закроют движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы два дня будут двигаться в объезд.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в среду, 6 ноября.

Читайте также:

Смена движения транспорта в Киеве 7-8 ноября

Так, на улице Виктора Некрасова следующие два дня будет закрыто движение автобусов и троллейбусов в связи с работами ДТЭК.

В течение 7-8 ноября движение пассажирского транспорта будет организовано:

троллейбусы № 5 — от метро "Площадь Украинских Героев" до улицы Виктора Некрасова по собственному маршруту, далее улица Ивана Выговского — проспект Европейского Союза - проспект Василия Порика — проспект Свободы;

автобусы № 32 — от метро "Нивки" до улицы Виктора Некрасова по собственному маршруту, дальше улица Ивана Выговского — проспект Европейского Союза — улица Ярослава Ивашкевича — улица Вышгородская, дальше по собственному маршруту.

Также будет изменено движение маршруток №518, №537 и №575.

Напомним, сегодня в столичном метрополитене на станции "Лыбидская" под поезд попал человек. Часть синей ветки закрывали для пассажиров, движение уже возобновлено.

Кроме того, в департаменте транспортной инфраструктуры столицы рассказали для Новини.LIVE, почему произошло подтопление метрополитена в прошлом году.