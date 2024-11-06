Перекриття вулиці Некрасова у Києві – в КМДА назвали причину

Автобус. Ілюстративне фото: alltransua.com

У Подільському районі Києва протягом 7-8 листопада на одній з вулиць закриють рух громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси два дні рухатимуться в об'їзд.

Про це повідомила пресслужба КМДА у середу, 6 листопада.

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Так, на вулиці Віктора Некрасова наступні два дні буде закрито рух автобусів та тролейбусів у зв’язку з роботами ДТЕК.

Протягом 7-8 листопада рух пасажирського транспорту буде організовано:

тролейбуси № 5 — від метро "Площа Українських Героїв" до вулиці Віктора Некрасова за власним маршрутом, далі вулиця Івана Виговського — проспект Європейського Союзу — проспект Василя Порика — проспект Свободи;

автобуси № 32 — від метро "Нивки" до вулиці Віктора Некрасова за власним маршрутом, далі вулиця Івана Виговського — проспект Європейського Союзу — вулиця Ярослава Івашкевича — вулиця Вишгородська, далі за власним маршрутом.

Також буде змінено рух маршруток № 518, № 537 та № 575.

Нагадаємо, сьогодні у столичному метрополітені на станції "Либідська" під потяг потрапила людина. Частину синьої гілки закривали для пасажирів, рух вже відновлено.

Крім того, у департаменті транспортної інфраструктури столиці розповіли для Новини.LIVE, чому сталося підтоплення метрополітену минулого року.