Чому закриті станції метро на синій гілці сьогодні, 6 листопада

У Києві в метро пасажир потрапив під потяг — станції закриті
У київському метрополітені увечері в середу, 6 листопада, закрили низку станцій синьої гілки на вхід та вихід. На "Либідській" пасажир потрапив під потяг метро.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Зміни в роботі метро 6 листопада
"Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів", — йдеться у повідомленні.
Через потрапляння пасажира під потяг рух на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".
На місце вже викликали медиків і правоохоронців, а про зміни та відновлення руху киянам повідомлять додатково.
Раніше стало відомо, як працюють станції метро у Києві після ремонту синьої гілки.
Також на запит Новини.LIVE у департаменті транспортної інфраструктури столиці відповіли, чому сталося підтоплення метрополітену минулого року.
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