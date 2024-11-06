Чому закриті станції метро на синій гілці сьогодні, 6 листопада

Люди в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У київському метрополітені увечері в середу, 6 листопада, закрили низку станцій синьої гілки на вхід та вихід. На "Либідській" пасажир потрапив під потяг метро.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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"Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Через потрапляння пасажира під потяг рух на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

На місце вже викликали медиків і правоохоронців, а про зміни та відновлення руху киянам повідомлять додатково.

Скриншот допису КМДА

Раніше стало відомо, як працюють станції метро у Києві після ремонту синьої гілки.

Також на запит Новини.LIVE у департаменті транспортної інфраструктури столиці відповіли, чому сталося підтоплення метрополітену минулого року.