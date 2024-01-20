В Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП

ДТП в Святошинском районе. Фото: Нацполиция

В Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП сегодня, 20 января. Водитель автомобиля въехал в автобус на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает Нацполиция.

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ДТП в Святошинском районе

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на Окружной дороге в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes и автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.

ДТП на Окружной. Фото: Нацполиция

В результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина, водитель автомобиля Toyota задержан. Пассажир автомобиля также получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Автомобиль, на котором совершили ДТП. Фото: Нацполиция

"На месте происшествия работают наряд патрульной полиции и следователи по расследованию ДТП главка полиции", — отметили в полиции.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева водитель легкового авто марки Volvo совершал смертельное дорожно-транспортное происшествие. За это ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киевской области водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нарушителя.