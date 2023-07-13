Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на одной из улиц может быть затруднено движение: в чем причина arrow

В Киеве на одной из улиц может быть затруднено движение: в чем причина

13 июля 2023 16:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на одной из улиц может быть затруднено движение: в чем причина
Севастопольская площадь в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На этой неделе на Севастопольской площади изменено движение ряда маршрутов наземного транспорта. Все из-за дорожных работ на проезжей части.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Дорожные работы на Севастопольской площади

Отмечается, что с сегодняшнего дня изменения внесены в следующие маршруты:

  • троллейбусов № 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусов №22, 25, 69, 119.

Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Святослава Храброго, далее по своим маршрутам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00, троллейбусы будут курсировать:

  • маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 – от ст. м. "Площадь Украинских Героев", ст. м. "Дворец спорта", просп. Свободы и ст. м. "Дворец спорта" к площади Космонавтов;
  • маршруты №№ 22к, 30, 42д – от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича в Индустриальный путепровод.

Напомним, ранее мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы.

Добавим, что временные проезды, разметка и дорожные знаки все это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начали с перевода водопроводных сетей.

Также 6 июля завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Теперь проезд открыт двумя вновь построенными съездами Дарницкого моста — в сторону моста Патона и Осокорков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз