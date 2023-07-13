В Киеве на одной из улиц может быть затруднено движение: в чем причина
На этой неделе на Севастопольской площади изменено движение ряда маршрутов наземного транспорта. Все из-за дорожных работ на проезжей части.
Об этом сообщает КГГА.
Дорожные работы на Севастопольской площади
Отмечается, что с сегодняшнего дня изменения внесены в следующие маршруты:
- троллейбусов № 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
- автобусов №22, 25, 69, 119.
Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Святослава Храброго, далее по своим маршрутам.
В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00, троллейбусы будут курсировать:
- маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 – от ст. м. "Площадь Украинских Героев", ст. м. "Дворец спорта", просп. Свободы и ст. м. "Дворец спорта" к площади Космонавтов;
- маршруты №№ 22к, 30, 42д – от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича в Индустриальный путепровод.
Напомним, ранее мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы.
Добавим, что временные проезды, разметка и дорожные знаки все это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начали с перевода водопроводных сетей.
Также 6 июля завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Теперь проезд открыт двумя вновь построенными съездами Дарницкого моста — в сторону моста Патона и Осокорков.