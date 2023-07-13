В Киеве на одной из улиц может быть затруднено движение: в чем причина

Севастопольская площадь в Киеве. Фото: google.com

На этой неделе на Севастопольской площади изменено движение ряда маршрутов наземного транспорта. Все из-за дорожных работ на проезжей части.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня изменения внесены в следующие маршруты:

троллейбусов № 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;

автобусов №22, 25, 69, 119.

Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Святослава Храброго, далее по своим маршрутам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00, троллейбусы будут курсировать:

маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 – от ст. м. "Площадь Украинских Героев", ст. м. "Дворец спорта", просп. Свободы и ст. м. "Дворец спорта" к площади Космонавтов;

маршруты №№ 22к, 30, 42д – от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича в Индустриальный путепровод.

Напомним, ранее мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы.

Добавим, что временные проезды, разметка и дорожные знаки все это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начали с перевода водопроводных сетей.

Также 6 июля завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Теперь проезд открыт двумя вновь построенными съездами Дарницкого моста — в сторону моста Патона и Осокорков.