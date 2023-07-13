У Києві на одній із вулиць може бути ускладнено рух: у чому причина
Протягом цього тижня на Севастопольській площі змінений рух низки маршрутів наземного транспорту. Усе через дорожні роботи на проїжджій частині.
Про це повідомляє КМДА.
Дорожні роботи на Севастопольській площі
Зазначається, що відсьогодні зміни внесено в такі маршрути:
- тролейбусів № 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
- автобусів № 22, 25, 69, 119.
Об’їзд організовано за маршрутом: просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Святослава Хороброго, далі за власними маршрутами.
У суботу, 15 липня, із 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:
- маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 — від ст. м. "Площа Українських Героїв", ст. м. "Палац спорту", просп. Свободи та ст. м. "Палац спорту" до площі Космонавтів;
- маршрути №№ 22к, 30, 42д — від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці.
Додамо, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на розі вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.
Також 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.