У Києві на одній із вулиць може бути ускладнено рух: у чому причина

Севастопольська площа в Києві. Фото: google.com

Протягом цього тижня на Севастопольській площі змінений рух низки маршрутів наземного транспорту. Усе через дорожні роботи на проїжджій частині.

Про це повідомляє КМДА.

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Зазначається, що відсьогодні зміни внесено в такі маршрути:

тролейбусів № 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;

автобусів № 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організовано за маршрутом: просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Святослава Хороброго, далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, із 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:

маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 — від ст. м. "Площа Українських Героїв", ст. м. "Палац спорту", просп. Свободи та ст. м. "Палац спорту" до площі Космонавтів;

маршрути №№ 22к, 30, 42д — від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці.

Додамо, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на розі вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.

Також 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.