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В Киеве на одной из улиц произошел провал на проезжей части: как изменилось движение по столице

24 июля 2023 09:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на одной из улиц произошел провал на проезжей части: как изменилось движение по столице
Ремонт брусчатки в центре столицы. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве на проспекте Науки, 55 произошел провал на проезжей части возле сетей "Киевводоканала". Однако движение автотранспорта не будет перекрываться.

Об этом сообщает КГГА.

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Инцидент произошел на развороте общественного транспорта. В десяти метрах от провала проходит канализационная сеть, специалисты дополнительно обследуют место аварии.

"По информации "Киевводоканала", расположена рядом водопроводная сеть диаметром 400 мм, которая проходит под тротуаром, и водопроводные колодцы в технически исправном состоянии", — говорится в сообщении.

Поскольку объехать аварийный участок возможно, движение транспорта не перекрывалось. Продолжают курсировать троллейбусы №1 и №11.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве с 24 июля начнут взимать плату за стоянку автомобилей на городских парковочных местах. Впрочем, платная парковка будет не каждый день.

Добавим, правоохранительные органы Украины приступили к проверке деятельности компании "Киевавтодор" . Есть основания полагать, что руководство компании причастно к незаконным махинациям.

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