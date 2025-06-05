Можно увидеть только через окно - недостроенная станция метро "Теличка"

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

На зеленой ветке киевского метрополитена существует еще одна станция, которая закрыта для пассажиров. Она называется "Теличка", а работы там были остановлены в 1992 году.

Об этом пишет Telegraph.

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Станцию метро "Теличка", которая расположена между "Выдубичами" и "Славутичем", начали строить в конце 1980-х годов. Тогда существовала перспектива развития индустриального района столицы Нижняя Теличка — это узел предприятий возле Южного моста.

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Тогда замыслом станции был стратегический хаб для работников и будущих жителей микрорайона. Проект должен был быть нестандартным: вместо массивных колонн — лаконичные конструкции вроде станций "Днепр" и "Вырлица".

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Однако в 1992 году работы остановили из-за экономического кризиса и развала советской модели планирования. Местность оставалась промышленной зоной, но жилой застройки так и не появилось, поэтому пассажиропотока не было. Поэтому городские власти решили не достраивать станцию, но в инфраструктуре метро она существует как "техническая" остановка.

Станция "Теличка" на карте. Фото: Live Journal

Позже, в 2010-х годах планировалось возобновить строительство "Телички". Руководство КГГА заявляло о реновации района, превращении промзоны в офисно-жилой квартал и перспективе открытия станции. Но несмотря на слова никаких действий так и не произошло. Сейчас пассажиры могут увидеть ее в окно поезда, поскольку выходов на поверхность нет.

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