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В Киеве на одной из улиц ограничат движение транспорта — карта

28 июля 2024 16:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ограничение движения в Киеве - где перекрыты дороги
Дорожный знак. Фото: КГГА
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве дорожные службы продолжают ремонты автомобильных магистралей и прилегающей к ним инфраструктуры. Для этого приходится ограничивать движение транспорта на отдельных участках.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

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Отмечается, что с 29 июля частично ограничат движение по улице Еленовской — на участке от улицы Межигорской до Константиновской, что в Подольском районе Киева.

"В рамках капитального ремонта дождевой канализации на этом участке дороги будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие", — говорится в сообщении.

В Киеве перекроют дорогу
Ограничение движения по улице Еленовской. Фото: Киевавтодор

В Киевавтодоре добавили, что во время ремонта на этом участке было заменено 70 метров ливневодного коллектора на тротуарной части.

Кроме того, дорожные службы обустроили четыре новых смотровых колодца.

Напомним, что в Киеве до 31 августа ограничили движение в направлении выезда из города. Речь идет о участке Столичного шоссе.

Также мы писали, что в Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

Киев ремонт дороги автомобиль "Київавтодор"

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