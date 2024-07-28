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У Києві на одній з вулиць обмежать рух транспорту — мапа

28 липня 2024 16:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обмеження руху у Києві — де перекриті дороги
Дорожній знак. Фото: КМДА
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві дорожні служби продовжують ремонти автомобільних шляхів та прилеглої до них інфраструктури. Задля цього доводиться обмежувати рух транспорту на окремих ділянках.

Про це повідомили у пресслужбі Київавтодору.

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Зазначається, що з 29 липня частково обмежать рух вулицею Оленівською — на ділянці від вулиці Межигірської до Костянтинівської, що у Подільському районі Києва.

"У межах капітального ремонту дощової каналізації на цій ділянці дороги відновлюватимуть асфальтобетонне покриття", — йдеться у повідомленні.

У Києві перекриють дорогу
Обмеження руху вулицею Оленівською. Фото: Київавтодор

У Київавтодорі додали, що під час ремонту на цій ділянці було замінено 70 метрів зливовідвідного колектора у тротуарній частині.

Крім того, дорожні служби облаштували чотири нових оглядових колодязя.

Нагадаємо, що у Києві до 31 серпня обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.

Також ми писали, що у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць. 

Київ ремонт дороги автомобіль "Київавтодор"

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