Обмеження руху у Києві — де перекриті дороги

Дорожній знак. Фото: КМДА

У Києві дорожні служби продовжують ремонти автомобільних шляхів та прилеглої до них інфраструктури. Задля цього доводиться обмежувати рух транспорту на окремих ділянках.

Про це повідомили у пресслужбі Київавтодору.

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Зазначається, що з 29 липня частково обмежать рух вулицею Оленівською — на ділянці від вулиці Межигірської до Костянтинівської, що у Подільському районі Києва.

"У межах капітального ремонту дощової каналізації на цій ділянці дороги відновлюватимуть асфальтобетонне покриття", — йдеться у повідомленні.

Обмеження руху вулицею Оленівською. Фото: Київавтодор

У Київавтодорі додали, що під час ремонту на цій ділянці було замінено 70 метрів зливовідвідного колектора у тротуарній частині.

Крім того, дорожні служби облаштували чотири нових оглядових колодязя.

Нагадаємо, що у Києві до 31 серпня обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.

Також ми писали, що у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць.