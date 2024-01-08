В Киеве на одной из станций метро пассажиров высадили из поезда — что произошло

Метро Киева. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE

Утром в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.

Об этом сообщает Киев Оперативный и ТСН.

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Сначала в местных пабликах в Telegram сообщили, что по направлению к правому берегу на станции метро "Гидропарк" пассажиров высадили из поезда. Из колонок раздавалось: "Поезд дальше не едет". Поэтому людям пришлось выйти на платформу станции, в то время как на улице был сильный мороз.

Пассажиры, которых высадили из поезда. Фото: Киев Оперативный

Как позже отметили в КП "Киевский метрополитен", произошла техническая неисправность в поезде.

"По техническим причинам поезд сняли с линии на осмотр. Выдали резервный. Метрополитен работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с установленными графиками", — сообщили в КП.

Напомним, что недавно стало известно, что в Киеве на станции метрополитена "Святошин" начала отпадать тактильная плитка. Это произошло даже, несмотря на то, что на объекте недавно завершили ремонт.

Добавим, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.