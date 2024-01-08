У Києві на одній зі станцій метро пасажирів висадили з потяга — що сталося

Метро Києва. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Вранці у Києві на станції метро "Гідропарк" усіх пасажирів висадили з вагонів та повідомили, що потяг далі не їде. Пізніше у КП "Київський метрополітен" зазначили, що сталася технічна несправність.

Про це повідомляє Київ Оперативний і ТСН.

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Так, спершу у місцевих пабліках в Telegram повідомили, що у напрямку до правого берега на станції метро "Гідропарк" пасажирів висадили з потяга. З колонок лунало: "Поїзд далі не їде". Через це людям довелося вийти на платформу станції, в той час як на вулиці був сильний мороз.

Пасажири, яких висадили з потяга. Фото: Київ Оперативний

Втім, як пізніше зазначили у КП "Київський метрополітен", сталася технічна несправність у поїзді.

"З технічних причин поїзд зняли з лінії на огляд. Видали резервний. Метрополітен працює у звичайному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до встановлених графіків", — повідомили у КП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві на станції метрополітену "Святошин" почала відпадати тактильна плитка. Це сталось навіть попри те, що на об'єкті нещодавно завершили ремонт.

Додамо, що у Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.