В Киеве на одном из мостов продолжаются ремонтные работы: как двигаются автомобили

Капитальный ремонт на мосту через реку Десенка в Киеве. Фото: КГГА

Продолжается масштабный ремонт на мосту через реку Десенко в Киеве. Там работники заменяют всю конструкцию мостового полотна на нескольких полосах в сторону Левого берега.

Об этом сообщают в КГГА.

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Капитальный ремонт на киевском мосту

Как отмечают в учреждении, изменяют монолитную плиту, гидроизоляцию и несколькослойное асфальтовое покрытие.

Капитальный ремонт на мосту через реку Десенка в Киеве. Фото: КГГА

"Специалисты УК "Киевавтодор" отмечают, что устаревшая гидроизоляция требует замены, чтобы предотвратить разрушение конструкции прогонов и опор", — говорится в сообщении.

Чтобы меньше влиять на трафик, работы производятся круглосуточно.

Капитальный ремонт на мосту через реку Десенка в Киеве. Фото: КГГА

В КГГА также отметили, что последний раз капитальный ремонт моста выполняли в 2005 году. Тогда заменили только асфальтовое покрытие.

Напомним, ранее мы писали, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

Добавим, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева. Они считают, что некстати тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Также издание Новости.LIVE побывало на месте дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.