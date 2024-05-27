В одном из районов Киева вспыхнул масштабный пожар — сгорели десятки авто

Спасатели ГСЧС ликвидируют возгорание. Фото: Новини.LIVE

На штрафстоянке в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорело почти 30 автомобилей. Костер уже локализован и ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сгоревшие авто в результате пожара в Киеве. Источник: Новини.LIVE

Как сообщают спасатели, в 14.05 они получили сообщение о возгорании на улице Канальной. По предварительной информации, там загорелись автомобили с угрозой распространения огня на припаркованные рядом транспортные средства.

Сгоревшие автомобили в результате пожара в Киеве. Источник: Новини.LIVE

В ГСЧС отметили, что огонь охватил около 30 припаркованных легковых автомобилей, 10 мотоциклов и один автобус.

Сгоревший автобус и остовы мотоциклов. Источник: Новини.LIVE

Причину возгорания будет устанавливать следствие.

Напомним, ранее в Киеве на Подоле вспыхнул пожар на территории Покровской церкви, которая является памятником архитектуры XVIII века, где загорелся мусор.

А также недавно в столице волынянин поджег автомобиль учительницы своего сына. Как впоследствии стало известно следствию, мужчина неоднократно угрожал женщине.