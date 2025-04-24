В Киеве на пешеходном мосту заменили поврежденное стекло, — КГГА

Коммунальщики заменяют стекла. Фото: КГГА

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку с Аркой Свободы украинского народа, заменили поврежденное стекло. Раньше его разбили вандалы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Заменили стекло на мосту

Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" заменили поврежденное стекло на мосту в центре Киева. В КГГА уточнили, что его повредили вандалы, но из-за сложных погодных условий и колебания температуры работы можно было выполнить только после стабилизации температурного режима. Так предусматривают технические требования к монтажу стеклянных конструкций.

Демонтаж поврежденного стекла. Фото: КГГА

"Сейчас конструкция полностью безопасна для пешеходов и велосипедистов, а мост функционирует в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Новое стекло для моста. Фото: КГГА

В Департаменте инфраструктуры напомнили, что за повреждение коммунального имущества предусмотрена ответственность и призвали киевлян бережно относиться к объектам города.

Новое стекло на мосту. Фото: КГГА

Напомним, народный депутат заявил, что во время строительства Подольского моста в Киеве разворовали более 153 миллионов гривен.

А эксперт по государственному управлению в области градостроительства сообщил, что на реставрацию мостов в Киеве потратили уже 2 миллиарда гривен.