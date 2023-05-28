В Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло серьезное ДТП: детали

Спасатели достают водителя из машины. Фото: ГСЧС Украины

В воскресенье, 28 мая на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель "Opel Vectra" оказался зажатым между сидением и панелью приборов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По прибытию на место аварии, спасатели используя гидравлические и электрические инструменты, смогли освободить пострадавшего мужчину и передали его в руки медицинских специалистов.

Все детали аварии будут исследоваться соответствующими правоохранительными учреждениями.

ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что 28 мая, в Киеве произошло ужасное ДТП. 18-летний водитель мотоцикла на скорости врезался в автомобиль, а затем влетел в пешеходов.

18-летний водитель мотоцикла Yamaha проигнорировал красный свет и врезался в автомобиль, а затем влетел в группу пешеходов. По предварительным данным, в больницу госпитализировали водителя и пассажира мотоцикла, а также троих двигавшихся по обочине граждан. Все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

Кроме того, 26 мая на трассе Киев — Знаменка столкнулись два автомобиля. Два водителя 38-летнего возраста погибли.

Также 25 мая в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.