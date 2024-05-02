В Киеве на станции метро "Зверинецкая" демонтировали советское название "Дружбы народов"

Установка нового названия. Фото: КГГА

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" демонтировали старое советское название "Дружбы народов" и установили два из четырех новых комплектов. Коммунальщики обустроили первые надписи в ночь на 2 мая.

Об этом сообщает КГГА.

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Установка нового названия на станции метро "Зверинецкая"

Отмечается, что в общей сложности для станции "Зверинецкая" изготовили 52 символа. Один комплект состоит из 13 символов, вес одной буквы составляет 5-6 килограмм.

"Их можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей", — добавили в КГГА.

В городской администрации рассказали, что Зверинец — это историческая местность времен Киевской Руси, расположенная Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой.

"Автор шрифтов, дизайнер Богдан Гдаль, учел исторический контекст при создании макета букв", — написали в КГГА.

Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА

Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА

Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА

Напомним, на днях в Киеве взялись за демонтаж памятника в честь Переяславского совета.

Ранее мы писали, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало ее не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.