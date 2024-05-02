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В Киеве на станции метро "Зверинецкая" демонтировали советское название "Дружбы народов"

2 мая 2024 10:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве на станции метро "Зверинецкая" демонтировали советское название "Дружбы народов"
Установка нового названия. Фото: КГГА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" демонтировали старое советское название "Дружбы народов" и установили два из четырех новых комплектов. Коммунальщики обустроили первые надписи в ночь на 2 мая.

Об этом сообщает КГГА.

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Установка нового названия на станции метро "Зверинецкая"

Отмечается, что в общей сложности для станции "Зверинецкая" изготовили 52 символа. Один комплект состоит из 13 символов, вес одной буквы составляет 5-6 килограмм.

"Их можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей", — добавили в КГГА.

В городской администрации рассказали, что Зверинец — это историческая местность времен Киевской Руси, расположенная Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой.

"Автор шрифтов, дизайнер Богдан Гдаль, учел исторический контекст при создании макета букв", — написали в КГГА.

Станция Дружбы народов в Киеве
Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА
Демонтаж названия Дружбы народов на станции метро
Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА
Почему Дружбы народов переименовали в Зверинецк
Процесс демонтажа и установки нового названия. Фото: КГГА

 

Напомним, на днях в Киеве взялись за демонтаж памятника в честь Переяславского совета.

Ранее мы писали, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало ее не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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