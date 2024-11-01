В Киеве установили минискульптуру, посвященную возвращению украинцев домой

Мини-скульптура. Фото: Шукай!

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале в пятницу, 1 ноября, открыли бронзовую скульптурку проекта "Шукай!". Она посвящена теме возвращения украинцев домой.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Мини-скульптура на вокзале

Мини-скульптура имеет два поезда, прибывающих на первую платформу вокзала Киева. Один из них — с военными из Краматорска, другой — из-за границы. Железнодорожный вокзал стал символом украинцев, которые направляются домой из всех точек страны и мира.

"Когда-то главным торжественным въездом в город были Золотые ворота. Через них в Киев въезжали участники военных походов, послы стран-друзей Руси. Теперь на себя эту роль перебрали Железные ворота железнодорожного вокзала. Железные ворота — новые Золотые ворота. Парадный въезд для киевлян, которые возвращающихся домой", — отметила автор проекта Юлия Бевзенко.

Мини-скульптура. Фото: Шукай!

Мини-скульптура. Фото: Шукай!

Мини-скульптура. Фото: Шукай!

У персонажей, изображенных на скульптурке, есть прототипы:

военный со своей женой, которая приехала в Краматорск на поезде, чтобы узнать с мужем пол их будущего ребенка;

мальчик с потерянной в поезде игрушкой, которую позже вернули железнодорожники;

семья из Мариуполя.

С момента открытия скульптура будет служить напоминанием о важности возвращения всех украинцев домой. Ее создание стало возможным благодаря партнерам проекта "Шукай!": Укрзализныци и Visa, мецената скульптуры.

"С начала полномасштабного вторжения железнодорожники эвакуировали более 4 миллионов украинцев, преимущественно с детьми и домашними любимцами. В обратном направлении — на восток — мы ежедневно отправляем тысячи наших несгибаемых защитников. Мы продолжаем движение ради возвращения их всех: спасенных от войны женщин и детей за границу, а наших воинов — с фронта", — сказал и. о. директора Вокзальной компании "Укрзализныци" Сергей Олейник.

Напомним, в сентябре в Киеве открыли новую скульптуру под названием "Мотор". Она посвящена художникам Александру Довженко и Порфирию Демуцкому.

Также мы писали, что в Киеве планируют демонтировать памятник и в честь россиян. Речь идет о писателе Михаиле Булгакове и поэте Анне Ахматовой.