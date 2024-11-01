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В Киеве на вокзале открыли мини-скульптуру — о чем она

1 ноября 2024 14:43
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве установили минискульптуру, посвященную возвращению украинцев домой
Мини-скульптура. Фото: Шукай!
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале в пятницу, 1 ноября, открыли бронзовую скульптурку проекта "Шукай!". Она посвящена теме возвращения украинцев домой.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Мини-скульптура на вокзале

Мини-скульптура имеет два поезда, прибывающих на первую платформу вокзала Киева. Один из них — с военными из Краматорска, другой — из-за границы. Железнодорожный вокзал стал символом украинцев, которые направляются домой из всех точек страны и мира.

"Когда-то главным торжественным въездом в город были Золотые ворота. Через них в Киев въезжали участники военных походов, послы стран-друзей Руси. Теперь на себя эту роль перебрали Железные ворота железнодорожного вокзала. Железные ворота — новые Золотые ворота. Парадный въезд для киевлян, которые возвращающихся домой", — отметила автор проекта Юлия Бевзенко.

Новая минискульптура на киевском вокзале – символ возвращения домой
Мини-скульптура. Фото: Шукай!
Памятник возвращению украинцев: минискульптура на вокзале Киева
Мини-скульптура. Фото: Шукай!
Символ надежды: в Киеве на вокзале открыли скульптуру, посвященную украинцам
Мини-скульптура. Фото: Шукай!

У персонажей, изображенных на скульптурке, есть прототипы:

  • военный со своей женой, которая приехала в Краматорск на поезде, чтобы узнать с мужем пол их будущего ребенка;
  • мальчик с потерянной в поезде игрушкой, которую позже вернули железнодорожники;
  • семья из Мариуполя.

С момента открытия скульптура будет служить напоминанием о важности возвращения всех украинцев домой. Ее создание стало возможным благодаря партнерам проекта "Шукай!": Укрзализныци и Visa, мецената скульптуры.

"С начала полномасштабного вторжения железнодорожники эвакуировали более 4 миллионов украинцев, преимущественно с детьми и домашними любимцами. В обратном направлении — на восток — мы ежедневно отправляем тысячи наших несгибаемых защитников. Мы продолжаем движение ради возвращения их всех: спасенных от войны женщин и детей за границу, а наших воинов — с фронта", — сказал и. о. директора Вокзальной компании "Укрзализныци" Сергей Олейник.

Напомним, в сентябре в Киеве открыли новую скульптуру под названием "Мотор". Она посвящена художникам Александру Довженко и Порфирию Демуцкому.

Также мы писали, что в Киеве планируют демонтировать памятник и в честь россиян. Речь идет о писателе Михаиле Булгакове и поэте Анне Ахматовой.

железная дорога искусство Киев вокзалы украинцы скульптура

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15:52 Больше, чем где угодно — сколько техники собрала РФ на Курщине

15:29 Во Львове судили военного, который трижды осуществил СЗЧ

15:28 Одну из эвакуационных служб 92 бригады разогнали — реакция бойцов

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