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В Киеве на одной из улиц Воскресенки перекроют движение: в чем причина

19 июля 2023 10:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на одной из улиц Воскресенки перекроют движение: в чем причина
Перекрытие дорог. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 19 июля, на части улицы М. Кибальчича перекроют движение. Ограничения продлятся с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщает КГГА.

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На участке от просп. Воскресенского (бывший б-р Перова) до ул. Остафия Дашкевича (бывшая ул. В. Курнатовского) в оба направления перекроют движение из-за текущего ремонта.

 

В Киеве на одной из улиц Воскресенки перекроют движение. Фото: Киевавтодор

"19 июля дорожники планируют укладывать новый слой асфальтового покрытия. Дорожные службы будут работать оперативно, чтобы как можно быстрее открыть движение", — говорят в КГГА.

Изменено движение автобусов

Из-за дорожных работ на ул. Кибальчича (от просп. Воскресенского до ул. Остафия Дашкевича) изменено движение автобусов №46, 61.

Общественный транспорт курсирует по маршруту:

ул. Ивана Микитенко — ул. Остафия Дашкевича — просп. Роман Шухевич.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.

В Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

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