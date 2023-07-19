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У Києві на одній із вулиць Воскресенки перекриють рух: у чому причина

19 липня 2023 10:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на одній із вулиць Воскресенки перекриють рух: у чому причина
Перекриття доріг. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 19 липня, на частині вулиці М. Кибальчича перекриють рух. Обмеження триватимуть із 07:00 до 23:00.

Про це повідомляє КМДА.

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На ділянці від просп. Воскресенського (колишній б-р Перова) до вул. Остафія Дашкевича (колишня вул. В. Курнатовського) в обидва напрямки перекриють рух через поточний ремонт.

 

У Києві на одній із вулиць Воскресенки перекриють рух. Фото: Київавтодор

"19 липня дорожники планують вкладати новий шар асфальтового покриття. Дорожні служби працюватимуть оперативно, аби якнайшвидше відкрити рух", — кажуть у КМДА.

Змінено рух автобусів

Через дорожні роботи на вул. Кибальчича (від просп. Воскресенського до вул. Остафія Дашкевича) змінено рух автобусів №46, 61.

Громадський транспорт курсує за маршрутом:

вул. Івана Микитенка — вул. Остафія Дашкевича — просп. Романа Шухевича.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

Додамо, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожних мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі триває ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

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