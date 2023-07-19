У Києві на одній із вулиць Воскресенки перекриють рух: у чому причина
Сьогодні, 19 липня, на частині вулиці М. Кибальчича перекриють рух. Обмеження триватимуть із 07:00 до 23:00.
Про це повідомляє КМДА.
Обмеження руху в Києві
На ділянці від просп. Воскресенського (колишній б-р Перова) до вул. Остафія Дашкевича (колишня вул. В. Курнатовського) в обидва напрямки перекриють рух через поточний ремонт.
"19 липня дорожники планують вкладати новий шар асфальтового покриття. Дорожні служби працюватимуть оперативно, аби якнайшвидше відкрити рух", — кажуть у КМДА.
Змінено рух автобусів
Через дорожні роботи на вул. Кибальчича (від просп. Воскресенського до вул. Остафія Дашкевича) змінено рух автобусів №46, 61.
Громадський транспорт курсує за маршрутом:
вул. Івана Микитенка — вул. Остафія Дашкевича — просп. Романа Шухевича.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.
Додамо, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.
Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожних мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі триває ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.