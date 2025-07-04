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Главная Киев В Киеве опасный воздух — советы для людей с болезнями

В Киеве опасный воздух — советы для людей с болезнями

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 10:34
После обстрела Киева зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха после обстрела
Дым в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

После ночной массированной атаки России на Киев уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе резко вырос. По состоянию на утро 4 июля уровень загрязнения классифицируется как высокий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

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Причиной ухудшения экологической ситуации стали многочисленные пожары, возникшие в результате падения обломков дронов и ракет по всему городу во время ночного удара со стороны России.

Между тем радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы.

Забрудненість повітря Київ
Карта загрязненности воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Минэкологии призывает жителей столицы быть осторожными и придерживаться базовых рекомендаций до стабилизации ситуации с воздухом. В частности, рекомендуется воздержаться от пребывания на открытом воздухе, не открывать окна и не проветривать помещения, употреблять больше воды и по возможности использовать очистители воздуха на максимальной мощности.

Особенно важно придерживаться этих советов людям с заболеваниями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми проблемами.

Напомним, Россия использовала для атаки на Киев этой ночью и утром более 500 целей.

На массированные атаки РФ по Киеву отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

В результате атаки России, в Киеве есть многочисленные разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов — фотокорреспондент Новини.LIVE показал последствия.

Киев обстрелы экология війна загрязнение воздуха
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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