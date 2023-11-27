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В Киеве непогода повредила самый большой флаг страны

27 ноября 2023 11:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве непогода повредила самый большой флаг страны
Поврежденное полотнище на флагштоке. Фото: скриншот с видео в Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве непогода повредила полотнище самого большого флага страны. Теперь его снимают с флагштока и поднимут новый, как только позволят погодные условия.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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"Поврежденное полотнище наибольшего флага страны снимают, чтобы позже поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорят в КГГА.

Стоит добавить, что сооружение флагштока является самым большим в Украине. Его высота составляет почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Напомним, утром 27 октября в Киеве из-за сильной вьюги и снегопады объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

В то же время в результате непогоды цены на столичное такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300-400 грн, а достигают 700 грн и выше.

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