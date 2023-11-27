В Киеве непогода повредила самый большой флаг страны

Поврежденное полотнище на флагштоке. Фото: скриншот с видео в Telegram

В Киеве непогода повредила полотнище самого большого флага страны. Теперь его снимают с флагштока и поднимут новый, как только позволят погодные условия.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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"Поврежденное полотнище наибольшего флага страны снимают, чтобы позже поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", — говорят в КГГА.

Стоит добавить, что сооружение флагштока является самым большим в Украине. Его высота составляет почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Напомним, утром 27 октября в Киеве из-за сильной вьюги и снегопады объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

В то же время в результате непогоды цены на столичное такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300-400 грн, а достигают 700 грн и выше.