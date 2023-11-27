У Києві негода пошкодила найбільший прапор країни

Пошкоджене полотнище на флагштоці. Фото: скриншот з відео в Telegram

У Києві негода пошкодила полотнище найбільшого прапора країни. Наразі, його знімають з флагштоку та підіймуть новий, як тільки дозволять погодні умови.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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"Пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище", — кажуть у КМДА.

Варто додати, що споруда флагштока є найбільшою в Україні. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

У той же час внаслідок негоди ціни на столичне таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.