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Захмарні тарифи — як у Києві змінились ціна та таксі через негоду

27 листопада 2023 10:34
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Захмарні тарифи — як у Києві змінились ціна та таксі через негоду
Засніжені авто у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через хуртовину і сильні снігопади у Києві ціни на таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.

Новини.LIVE з'ясували, які ціни зараз на таксі у Києві.

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Як у Києві змінились ціна та таксі через негоду

Через сильні снігопади у столиці вартість на таксі зросла вдвічі, а то й більше. Йдеться про такі сервіси, як Uklon, Uber, Bolt.  Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.

ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Bolt. Фото: t.me/stranaua
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Bolt. Фото: t.me/stranaua
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Bolt. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uber. Фото: Новини.LIVE

При таких захмарних цінах не всі водії готові брати замовлення та їхати у таку негоду. Тим більше, що через ожеледицю на дорогах та прибирання снігу збільшився час поїздки через затори.

ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uber. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Однак, варто зазначити, попри те, що з самого ранку ціни на таксі у всіх сервісах просто злетіли, вже станом на 10:00 у деяких додатках ціни більш-менш нормалізувались і з лівого на правий беріг можна доїхати не за 800 грн.

ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uber. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Bolt. Фото: Новини.LIVE
ціни на таксі в Києві 27 листопада
Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні у Києві оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду.  У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця. 

Окрім того, у столиці заборонили в'їзд вантажівок у місто. Це допоможе зменшити виникнення заторів і забезпечити рух снігоприбиральної техніки

Також ми писали, що через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита. 

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