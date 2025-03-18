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В Киеве незаконно продавали оружие и взрывчатку — детали схемы

18 марта 2025 11:19
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве разоблачили схему по незаконной продаже оружия и взрывчатки
Место, где прятали оружие. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая торговала оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Участников будут судить, им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 18 марта.

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Организатором схемы по продаже оружия оказался 42-летний уроженец соседней страны, который уже длительное время проживает в Киевской области, а также его 37-летний товарищ.

Для сокрытия "бизнеса" нелегальный арсенал они спрятали на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, а продавали оружие и боеприпасы в столице.

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Изъятые боеприпасы. Фото: Нацполиция
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Изъятая взрывчатка. Фото: Нацполиция

Так, "покупатели" приезжали в Киев, где участники схемы продавали им "товар" за наличные во время личных встреч. Правоохранители разоблачили мужчин и провели обыски. Среди изъятых вещей:

  • более 16 тысяч патронов различного калибра;
  • 132 гранатометные выстрелы;
  • 69 гранат;
  • две противотанковые мины;
  • четыре реактивные противотанковые гранаты;
  • два автомата;
  • один пулемет;
  • пять килограммов артиллерийского пороха, цена которого на "черном рынке" почти 1,7 миллионов гривен.
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Скриншот поста полиции

Напомним, должностных лиц "Киевзеленстроя" уличили в незаконном завладении более 5 миллионами гривен на ремонтах парков и скверов.

А в БЭБ сообщили о подозрении пяти участникам преступной группы, которая присвоила более 14 миллионов гривен во время закупки укрытий.

Киев оружие торговля полиция боеприпасы
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