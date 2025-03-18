В Киеве разоблачили схему по незаконной продаже оружия и взрывчатки

Место, где прятали оружие. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая торговала оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Участников будут судить, им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 18 марта.

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Организатором схемы по продаже оружия оказался 42-летний уроженец соседней страны, который уже длительное время проживает в Киевской области, а также его 37-летний товарищ.

Для сокрытия "бизнеса" нелегальный арсенал они спрятали на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, а продавали оружие и боеприпасы в столице.

Изъятые боеприпасы. Фото: Нацполиция

Найденное оружие и взрывчатка. Фото: Нацполиция

Изъятая взрывчатка. Фото: Нацполиция

Так, "покупатели" приезжали в Киев, где участники схемы продавали им "товар" за наличные во время личных встреч. Правоохранители разоблачили мужчин и провели обыски. Среди изъятых вещей:

более 16 тысяч патронов различного калибра;

132 гранатометные выстрелы;

69 гранат;

две противотанковые мины;

четыре реактивные противотанковые гранаты;

два автомата;

один пулемет;

пять килограммов артиллерийского пороха, цена которого на "черном рынке" почти 1,7 миллионов гривен.

Скриншот поста полиции

Напомним, должностных лиц "Киевзеленстроя" уличили в незаконном завладении более 5 миллионами гривен на ремонтах парков и скверов.

А в БЭБ сообщили о подозрении пяти участникам преступной группы, которая присвоила более 14 миллионов гривен во время закупки укрытий.