В Киеве новый потоп — что случилось

Потоп на дороге. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала Реальный Киев

В одном из центральных районов столицы произошел потоп. В сети распространили видео, на котором видно, что дорогу затапливает большое количество воды.

Об этом сообщает телеграмм-канал Реальный Киев.

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Потоп в Печерском районе Киева

Сегодня, 16 декабря, в Печерском районе Киева произошел потоп. Там из-под земли вытекает много воды. В сети распространили видео с места происшествия. На нем видно, что вода не останавливается и продолжает затапливать проезжую часть одной из киевских улиц. Пока причины потопа неизвестны. Однако очевидцы считают, что потоп мог произойти из-за непогоды и таяния снега.

Потоп в киевском метро

Напомним, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Сообщается, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.

Добавим, одним из факторов чрезвычайной ситуации на "синей" ветке метро в Киеве могла быть ошибка в проектировании перегонки или выполнении строительных работ. Ликвидация последствий аварии не должна быть проблемной для городских властей.

Ранее мы писали, что при принятии бюджета столицы на 2024 год не были выделены дополнительные деньги на "Киевский метрополитен", чтобы ремонтировать синюю ветку. Критическая ситуация с закрытием шести станций не была учтена при планировании расходов, однако на дороги выделили миллиарды.