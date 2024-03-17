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В Киеве ограничат движение на дороге — какие улицы перекроют уже завтра

17 марта 2024 13:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве ограничат движение на дороге — какие улицы перекроют уже завтра
Перекрытая дорога в Киеве. Иллюстративное фото: скриншот с видео Avto 24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве со следующей недели состоится ограничение движения транспорта на дорогах в Голосеевском районе из-за ремонтных работ. Кроме того, также будет введен новый график курсирования трамваев по столице. Новое расписание будет действовать с 18 марта по 30 апреля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье, 17 марта.

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В Киеве частично ограничат движение транспорта с 18 по 20 марта в Голосеевском районе. В частности, в понедельник и вторник с 08:00 до 17:00 на Столичном шоссе будет перекрыта дорога в левой полосе движения. Такие меры введены из-за очистки разделительной полосы от пескомета.

"18–20 марта с 12:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Набережно-Корчеватской, Новопироговской, Покольской и Набережно-Печерской дороге. Будут ограничивать движение в связи с текущим ремонтом улично-дорожной сети в местах выполнения работ", — добавили в КГГА.

В дополнение, с 18 марта по 30 апреля, кроме выходных, будут внесены изменения в работу трамваев из-за их технического обслуживания. Речь идет о трамвае маршрута №5. Ремонтные работы будут проводиться на участке от станции "Романа Шухевича" до станции "Радужный".

"Поэтому ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 16:00 трамваи будут курсировать от ул. Сержа Лифаря до станции "Романа Шухевича", — указали в КГГА.

Скриншот сообщения КГГА
Скриншот сообщения КГГА

Напомним, в Киеве возникла проблема с гуманитарными автобусами, которые вместо того, чтобы разгрузить местный транспорт, бездействуют и подвергаются разрушению. Власти объясняют все отсутствием водителей.

Также мы писали, что в Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик" по улице Институтской. Он будет работать с 05.37 до 22.33.

Киев
ремонт
дороги
транспорт
Украина
улицы
"Київавтодор"

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