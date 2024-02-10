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В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади

10 февраля 2024 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади
Ремонт дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади 11 и 12 февраля. Водителям следует учесть это перед планировкой поездок.

Об этом сообщает КГГА в субботу, 10 февраля.

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Ограничение движения на Севастопольской площади

УК "Киевавтодор" предупреждает, что в течение двух дней с 10:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на Севастопольской площади.

Ограничение движения на Севастопольской площади
Ограничение движения на Севастопольской площади. Фото: КГГА

"Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия в тоннеле в направлении от проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара", — говорится в сообщении.

Движение по туннелю в зоне выполнения ремонта будет осуществляться по одной полосе.

Напомним, в столице Украины увеличивают количество блокпостов. В первую очередь, это делается для тренировок.

Также мы писали, что наблюдательный совет Киевгорстроя назначил главой правления — президента компании Василия Олейника. В строительной отрасли он работает уже 43 года.

Киев
дороги
транспорт
КГГА
автомобиль
водители

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