В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади
В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади 11 и 12 февраля. Водителям следует учесть это перед планировкой поездок.
Об этом сообщает КГГА в субботу, 10 февраля.
Ограничение движения на Севастопольской площади
УК "Киевавтодор" предупреждает, что в течение двух дней с 10:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на Севастопольской площади.
"Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия в тоннеле в направлении от проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара", — говорится в сообщении.
Движение по туннелю в зоне выполнения ремонта будет осуществляться по одной полосе.
Напомним, в столице Украины увеличивают количество блокпостов. В первую очередь, это делается для тренировок.
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