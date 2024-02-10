Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі arrow

У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі

10 лютого 2024 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі
Ремонт дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі 11 та 12 лютого. Водіям варто врахувати це перед плануванням поїздок.

Про це повідомляє КМДА у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Обмеження руху на Севастопольській площі

КК "Київавтодор" попереджає, що протягом двох днів з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі.

Обмеження руху на Севастопольській площі
Обмеження руху на Севастопольській площі. Фото: КМДА

"Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару", — йдеться у повідомленні.

Рух тунелем у зоні виконання ремонту буде здійснюватися однією смугою.

Нагадаємо, у столиці України збільшують кількість блокпостів. Насамперед це робиться задля тренувань.

Також ми писали, що наглядова рада Київміськбуду призначила головою правління — президента компанії Василя Олійника. У будівельній галузі він працює вже 43 роки.

Київ
дороги
транспорт
КМДА
автомобіль
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі