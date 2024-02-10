У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі
У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі 11 та 12 лютого. Водіям варто врахувати це перед плануванням поїздок.
Про це повідомляє КМДА у суботу, 10 лютого.
Обмеження руху на Севастопольській площі
КК "Київавтодор" попереджає, що протягом двох днів з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі.
"Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару", — йдеться у повідомленні.
Рух тунелем у зоні виконання ремонту буде здійснюватися однією смугою.
Нагадаємо, у столиці України збільшують кількість блокпостів. Насамперед це робиться задля тренувань.
Також ми писали, що наглядова рада Київміськбуду призначила головою правління — президента компанії Василя Олійника. У будівельній галузі він працює вже 43 роки.
Читайте Новини.LIVE!