Ремонт дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі 11 та 12 лютого. Водіям варто врахувати це перед плануванням поїздок.

Про це повідомляє КМДА у суботу, 10 лютого.

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Обмеження руху на Севастопольській площі

КК "Київавтодор" попереджає, що протягом двох днів з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі.

Обмеження руху на Севастопольській площі. Фото: КМДА

"Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару", — йдеться у повідомленні.

Рух тунелем у зоні виконання ремонту буде здійснюватися однією смугою.

Нагадаємо, у столиці України збільшують кількість блокпостів. Насамперед це робиться задля тренувань.

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