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В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта

12 сентября 2023 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта
Крупногабаритный транспорт. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 сентября, на заседании Совета обороны Киева особое внимание было уделено решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города. Там решили ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в час пик.

Об этом сообщает КГВА.

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Ограничение въезда в Киев

Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что дороги столицы перегружены в часы пик. По его словам, людям тяжело добраться до работы, а специальному транспорту — к месту назначения.

"Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева отдельное внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города. Принято решение — с 20-го сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00", — рассказал Попко.

Эти ограничения будут установлены на въездах в Киев. По словам начальника КГВА, контроль за исполнением решения будет осуществлять столичная полиция.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более, что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы", — подчеркнул Попко.

Он добавил, что запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.

Также мы писали, что за проезд в общественном транспорте киевляне отдают часть своей зарплаты, чтобы добраться до места работы и вернуться домой. Однако эта сумма для некоторых может быть значительной и потребовать больших затрат.

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