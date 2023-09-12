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У Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту

12 вересня 2023 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту
Великогабаритний транспорт. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 вересня, на засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста. Там вирішили обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік.

Про це повідомляє КМВА.

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Обмеження в'їзду в Київ

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що дороги столиці перевантажені в години пік. За його словами, людям важко дістатися на роботу, а спеціальному транспорту — до місця призначення.

"Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста. Ухвалено рішення — з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00", — розповів Попко.

Ці обмеження будуть встановлені на в’їздах до Києва. За словами начальника КМВА, контроль за виконанням рішення здійснюватиме столична поліція.

"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі", — наголосив Попко.

Він додав, що заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.

Також ми писали, що за проїзд у громадському транспорті кияни віддають частину своєї зарплати, щоб дістатися місця роботи й повернутися додому. Однак ця сума для декого може бути значною та вимагати великих витрат.

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