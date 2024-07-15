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В Киеве ограничили движение транспорта в направлении выезда из города на 1,5 месяца — карта

15 июля 2024 10:15
Виктория Козырь - редактор
Ограничение движения на Столичном шоссе — что изменится для водителей с 15 июля
Ремонт дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве ограничили движение в направлении выезда из города. Речь идет об участке Столичного шоссе.

Об этом сообщает "Киевавтодор" в понедельник, 15 июля.

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"С 15 июля до 31 августа на участке Столичного шоссе ограничат движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении на выезд из города", — говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что изменения связаны с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на участке Столичного шоссе от реки Лыбидь до эстакады на пересечении с просп.

Карта ограничения движения в Киеве с 15 июля по 31 августа
Карта ограничения движения в Киеве. Фото: "Киевавтодор"

Коммунальная компания просит учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним, 14 июля на Столичном шоссе в Киеве произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников аварии стал руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук, получивший травму головы.

Также в Киеве начальнику строительного участка частного общества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. По данным следствия, злоумышленники таким образом пытались сэкономить деньги, выделенные на вывоз мусора. Согласно заключению экспертов, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.

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