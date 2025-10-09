Удар по Соломенскому району 4 июля — на Отрадном обрушился дом

В Киеве обвалилась часть дома, который пострадал от атаки РФ
На проспекте Отрадном в Киеве обвалилась часть перекрытия между этажами в доме, который пострадал в результате вражеской атаки 4 июля. Сейчас на месте дежурит полиция.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в четверг, 9 октября.
Есть ли пострадавшие в результате обвала
Отмечается, что в этом доме находится укрытие и люди продолжают туда ходить. Однако в момент обвала там не было прохожих.
Официальной информации нет.
Напомним, в ночь на 4 июля россияне выпустили по Киеву большое количество ударных дронов и ракет.
Наибольшие разрушения были зафиксированы в Соломенском районе столицы. В результате массированного удара пострадали жилые дома, инфраструктура, учебные заведения и частная застройка.
