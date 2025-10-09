Удар по Солом’янському районі 4 липня — на Відрадному обвалився будинок

Будинок на проспекті Відрадному обвалюється. Фото: місцеві Telegram-канали

На проспекті Відрадному в Києві обвалилась частина перекриття між поверхами у будинку, який постраждав внаслідок ворожої атаки 4 липня. Зараз на місці чергує поліція.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у четвер, 9 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Будівельні матеріали впали на пішохідну частину. Фото: місцеві Telegram-канали

Чи є постраждалі внаслідок обвалу

Зазначається, що в цьому будинку знаходиться укриття і люди продовжують туди ходити. Проте у момент обвалу там не було перехожих.

Обвал частини перекриття між поверхами. Фото: місцеві Telegram-канали

Офіційної інформації немає.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня росіяни випустили по Києву велику кількість ударних дронів та ракет.

Найбільші руйнування були зафіксовані в Солом'янському районі столиці. Унаслідок масованого удару постраждали житлові будинки, інфраструктура, навчальні заклади та приватна забудова.