Удар по Солом’янському районі 4 липня — на Відрадному обвалився будинок

У Києві обвалилась частина будинку, який постраждав від атаки РФ
На проспекті Відрадному в Києві обвалилась частина перекриття між поверхами у будинку, який постраждав внаслідок ворожої атаки 4 липня. Зараз на місці чергує поліція.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у четвер, 9 жовтня.
Чи є постраждалі внаслідок обвалу
Зазначається, що в цьому будинку знаходиться укриття і люди продовжують туди ходити. Проте у момент обвалу там не було перехожих.
Офіційної інформації немає.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня росіяни випустили по Києву велику кількість ударних дронів та ракет.
Найбільші руйнування були зафіксовані в Солом'янському районі столиці. Унаслідок масованого удару постраждали житлові будинки, інфраструктура, навчальні заклади та приватна забудова.
