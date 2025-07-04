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Главная Киев В Киеве увеличилось количество пострадавших — среди них ребенок

В Киеве увеличилось количество пострадавших — среди них ребенок

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:20
Соломенский район Киева подвергся самым сильным разрушениям — сколько пострадавших
Спасатели возле поврежденного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате одной из самых масштабных воздушных атак на Киев, которая продолжалась в ночь с 3 на 4 июля, в городе зафиксировано по меньшей мере 26 пострадавших. Среди них есть 10-летняя девочка с травмой ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Атака носила комбинированный характер: враг применил ударные БпЛА, а также баллистические и крылатые ракеты. Воздушные тревоги в столице с перерывом продолжались более 12 часов.

Повреждения зафиксированы в ряде районов Киева. В Соломенском районе в результате падения обломков пострадали жилые дома, припаркованные автомобили, автозаправочная станция, здание училища и школы, железнодорожное полотно и теплопункт.

Обстріл Києва 4 липня
Повреждены автомобили. Фото: Киевская городская прокуратура

В Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения. В Шевченковском районе — выбиты окна в нескольких жилых домах и подверглась разрушениям новостройка, которая еще не была введена в эксплуатацию.

Падение обломков вражеских беспилотников зафиксировано в шести районах города: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском. В результате атак возникли многочисленные пожары и разрушения, которые до сих пор ликвидируют спасатели.

Київ обстріли
Последствия атак по Киеву. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура уже открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, в столице до сих пор продолжаются поисково-ликвидационные работы после атак России.

В результате массовых пожаров в Киеве резко ухудшилось качество воздуха — жителям советуют не открывать окна и не находиться на улице.

В Воздушных силах Украины сообщили подробности об атаке.

Также стало известно, что в ходе атаки в Киеве было повреждено консульство Польши — глава МИД уже отреагировал.

Киев обстрелы дроны война в Украине ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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