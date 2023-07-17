В Киеве обрушилась плита на Вышгородской платформе: люди напуганы

Станция городской электрички "Вышгородская". Фото: google.com

Вчера, 16 июля, в Киеве произошел чрезвычайный инцидент на Вышгородской платформе. Там обрушилась плита.

Об этом сообщают некоторые СМИ.

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По словам очевидцев, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Самая Вышгородская платформа находится на маршруте городской электрички в Киеве в районе улицы Автозаводской.

Отметим, что платформа была отремонтирована в прошлом году в рамках KyivCityExpress.

Официальный комментарий от Укрзализныци: кто ответит за халатность власти

Издание Новости.LIVE обратилось за официальным комментарием к Укрзализныце. Как только в учреждении ответят — мы обязательно напишем обновленную информацию.

Напомним, ранее мы писали, что киевляне и гости Киева могли освежиться прямо посреди столичной улицы. Там образовался фонтан высотой 20 метров из-за очередного прорыва трубы.

В Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов . По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.