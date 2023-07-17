Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве обрушилась плита на Вышгородской платформе: люди напуганы arrow

В Киеве обрушилась плита на Вышгородской платформе: люди напуганы

17 июля 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве обрушилась плита на Вышгородской платформе: люди напуганы
Станция городской электрички "Вышгородская". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вчера, 16 июля, в Киеве произошел чрезвычайный инцидент на Вышгородской платформе. Там обрушилась плита.

Об этом сообщают некоторые СМИ.

Читайте также:

Обвал плиты — люди в шоке

По словам очевидцев, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Самая Вышгородская платформа находится на маршруте городской электрички в Киеве в районе улицы Автозаводской.

Отметим, что платформа была отремонтирована в прошлом году в рамках KyivCityExpress.

Официальный комментарий от Укрзализныци: кто ответит за халатность власти

Издание Новости.LIVE обратилось за официальным комментарием к Укрзализныце. Как только в учреждении ответят — мы обязательно напишем обновленную информацию.

Напомним, ранее мы писали, что киевляне и гости Киева могли освежиться прямо посреди столичной улицы. Там образовался фонтан высотой 20 метров из-за очередного прорыва трубы.

В Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов . По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз