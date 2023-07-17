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У Києві обвалилась плита на Вишгородській платформі: люди налякані

17 липня 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві обвалилась плита на Вишгородській платформі: люди налякані
Станція міської електрички "Вишгородська". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 16 липня, у Києві стався надзвичайний інцидент на платформі Вишгородська. Там обвалилась плита.

Про це повідомляють деякі ЗМІ.

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За словами очевидців, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Сама Вишгородська платформа знаходиться на маршруті міської електрички в Києві в районі вулиці Автозаводської.

Зазначимо, що платформа була відремонтована минулого року в рамках програми KyivCityExpress.

Офіційний коментар від Укрзалізниці: хто відповість за недбальство влади 

Видання Новини.LIVE звернулося за офіційним коментарем до Укрзалізниці. Як тільки в установі дадуть відповідь — ми обовʼязково напишемо оновлену інформацію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що кияни та гості Києва могли освіжитися прямо посеред столичної вулиці. Там утворився фонтан заввишки 20 метрів через черговий прорив труби.

Додамо, у Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

 

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