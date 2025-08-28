Видео
Главная Киев В Киеве объявлен День траура после массированной атаки России

В Киеве объявлен День траура после массированной атаки России

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:31
Кличко объявил 29 августа в Киеве День траура по погибшим от атаки
Спасатели выносят тело. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция после ночного удара России по Киеву 28 августа. В результате атаки погибло более десятка гражданских. Из-за этого в городе объявят День траура.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

В Киеве объявят День траура 29 августа

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество погибших превысило десять человек. Среди жертв есть трое детей, самой младшей девочке было всего три года.

Виталий Кличко отмечает, что киевляне, пострадавшие от атаки, могут обращаться в штабы оперативной помощи для дальнейшей координации и консультации.

Мэр сообщил, что 29 августа в столице объявлено Днем траура по всем погибшим от массированной атаки.

В память о жертвах будут приспущены флаги на коммунальных зданиях Киева. Власти также рекомендовали приспустить государственные флаги на сооружениях частной и государственной форм собственности. Кроме того, в городе запретили проведение любых развлекательных мероприятий.

Напомним, в столице продолжается ликвидация последствий атаки России по Киеву, в городе работает авиация.

По последним данным, от атаки по Киеву погибли по меньшей мере 14 человек.

Также в МВД сообщили, что нескольких человек считают без вести пропавшими.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
