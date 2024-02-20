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В Киеве объявили подозрение блогеру, который оправдывал войну против Украины

20 февраля 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве объявили подозрение блогеру, который оправдывал войну против Украины
Правоохранитель и задержанный блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве объявили подозрение блогеру, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. К тому же фигуранту запретили пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 20 февраля.

Подозрение столичному блогеру

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему столичному блогеру по фактам неоднократного распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

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Задержанный блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Блогер, называющий себя политическим аналитиком, через Telegram (6,5 тыс. подписчиков), YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и соцсеть X распространял контент, оправдывающий войну против Украины.

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Сотрудник СБУ проверяет ноутбук блогера. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фигурант заявлял, что полномасштабное вторжение в Украину начал не Путин и Россия, а президент США.

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Сотрудники СБУ и фигуранты. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться собственными страницами в социальных сетях и мессенджерами", — говорится в сообщении.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

В сети распространяют информацию, что блогером, которому объявили подозрение, является Дмитрий Корнийчук.

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Пост Корнейчука. Фото: скриншот
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Пост Корнейчука. Фото: скриншот
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Пост Корнейчука. Фото: скриншот
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Пост о подозрении Корнейчуку. Фото: скриншот

Напомним, СБУ в Киеве задержала "спящего" агента российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию противнику для прорыва обороны столицы.

Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам месторасположение украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.

Киев
война
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Украина
подозрение

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