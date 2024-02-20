В Киеве объявили подозрение блогеру, который оправдывал войну против Украины
В Киеве объявили подозрение блогеру, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. К тому же фигуранту запретили пользоваться социальными сетями.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 20 февраля.
Подозрение столичному блогеру
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему столичному блогеру по фактам неоднократного распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.
Блогер, называющий себя политическим аналитиком, через Telegram (6,5 тыс. подписчиков), YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и соцсеть X распространял контент, оправдывающий войну против Украины.
Фигурант заявлял, что полномасштабное вторжение в Украину начал не Путин и Россия, а президент США.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться собственными страницами в социальных сетях и мессенджерами", — говорится в сообщении.
В сети распространяют информацию, что блогером, которому объявили подозрение, является Дмитрий Корнийчук.
Напомним, СБУ в Киеве задержала "спящего" агента российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию противнику для прорыва обороны столицы.
Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам месторасположение украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.
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