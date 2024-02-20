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У Києві оголосили підозру блогеру, що виправдовував війну проти України

20 лютого 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві оголосили підозру блогеру, що виправдовував війну проти України
Правоохоронець та затриманий блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві оголосили підозру блогеру, що виправдовував збройну агресію Росії проти України. До того ж фігуранту заборонили користуватися соціальними мережами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 20 лютого.

Підозра столичному блогеру

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 39-річному столичному блогеру за фактами неодноразового поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

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Затриманий блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Блогер, який називає себе політичним аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), YouTube (26,4 тис. підписників) та соцмережу X поширював контент, що виправдовує війну проти України.

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Співробітник СБУ перевіряє ноутбук блогера. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фігурант заявляв, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін та Росія, а президент США. 

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Співробітники СБУ та фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами", — йдеться у повідомленні.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот 

У мережі поширюють інформацію, що блогером, якому оголосили підозру, є Дмитро Корнійчук.

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Допис Корнійчука. Фото: скриншот
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Допис Корнійчука. Фото: скриншот
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Допис Корнійчука. Фото: скриншот
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Допис про підозру Корнійчуку. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ в Києві затримала "сплячого" агента російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передавав інформацію ворогу для прориву оборони столиці.

Також правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.

Київ
війна
блогери
соцмережі
Україна
підозра

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