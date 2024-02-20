У Києві оголосили підозру блогеру, що виправдовував війну проти України

Правоохоронець та затриманий блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві оголосили підозру блогеру, що виправдовував збройну агресію Росії проти України. До того ж фігуранту заборонили користуватися соціальними мережами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 20 лютого.

Підозра столичному блогеру

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 39-річному столичному блогеру за фактами неодноразового поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Затриманий блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Блогер, який називає себе політичним аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), YouTube (26,4 тис. підписників) та соцмережу X поширював контент, що виправдовує війну проти України.

Співробітник СБУ перевіряє ноутбук блогера. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фігурант заявляв, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін та Росія, а президент США.

Співробітники СБУ та фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

У мережі поширюють інформацію, що блогером, якому оголосили підозру, є Дмитро Корнійчук.

Допис Корнійчука. Фото: скриншот

Допис Корнійчука. Фото: скриншот

Допис Корнійчука. Фото: скриншот

Допис про підозру Корнійчуку. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ в Києві затримала "сплячого" агента російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передавав інформацію ворогу для прориву оборони столиці.

Також правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.