В Киеве экс-государственный эксперт МОН высмеивал независимость Украины и называл ее "колонией"

Правоохранители и задержанный бывший государственный эксперт МОН. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве объявили подозрение бывшему государственному эксперту Министерства образования и науки. Фигурант называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 17 июня.

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"Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по факту публикации бывшего государственного эксперта Министерства образования и науки Украины, обнародованной у него на личной странице в фейсбуке", — говорится в сообщении.

Мужчина, которому объявили подозрение. Фото: t.me/gunpKyiv

В своем посте 34-летний фигурант высказывал мнение о том, что выход Украины из состава СССР стал для украинцев ошибкой. По его словам, страна стала "колонией" запада и потеряла свою независимость. К тому же обвиняемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и такими, которые "не заслуживают жизни".

Пост фигуранта в Facebook. Фото: t.me/gunpKyiv

В полиции заявили, что согласно проведенной судебной экспертизе, такие утверждения унижают национальную честь и достоинство украинцев, а также направлены на разжигание национальной вражды.

Следователи объявили мужчине подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину за жестокое убийство знакомого. Злоумышленник напал с ножом на знакомого во время застолья.

Также в Киеве подростки дерзко напали на иностранца в супермаркете. По факту хулиганских действий начато уголовное производство.