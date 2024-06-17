У Києві ексдержавний експерт МОН висміював незалежність України та називав її "колонією"

У Києві оголосили підозру ексдержавному експерту МОН, який висміював незалежність України
У Києві оголосили підозру колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки. Фігурант називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 17 червня.
Підозра ексдержавному експерту МОН
"Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за фактом публікації колишнього державного експерта Міністерства освіти та науки України, оприлюдненої у нього на особистій сторінці у фейсбуці", — йдеться у повідомленні.
У своєму дописі 34-річний фігурант висловлював думку про те, що вихід України зі складу СРСР став для українців помилкою. За його словами, країна стала "колонією" заходу й втратила свою незалежність. До того ж обвинувачений вказував громадянам на їх хибні очікування на світле майбутнє, а також називав їх "недолугими" та такими, що "не заслуговують на життя".
У поліції заявили, що згідно із проведеною судовою експертизою, такі твердження принижують національну честь та гідність українців, а також спрямовані на розпалювання національної ворожнечі.
Слідчі оголосили чоловіку підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної, належності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Києві до 15 років ув'язнення засудили чоловіка за жорстоке вбивство знайомого. Зловмисник напав з ножем на знайомого під час застілля.
Також у Києві підлітки зухвало напали на іноземця в супермаркеті. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.
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