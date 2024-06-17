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У Києві оголосили підозру ексдержавному експерту МОН, який висміював незалежність України

17 червня 2024 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві ексдержавний експерт МОН висміював незалежність України та називав її "колонією"
Правоохоронці та затриманий колишній державний експерт МОН. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві оголосили підозру колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки. Фігурант називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 17 червня.

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"Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за фактом публікації колишнього державного експерта Міністерства освіти та науки України, оприлюдненої у нього на особистій сторінці у фейсбуці", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, якому оголосили підозру за висміювання незалежності України
Чоловік, якому оголосили підозру. Фото: t.me/gunpKyiv

У своєму дописі 34-річний фігурант висловлював думку про те, що вихід України зі складу СРСР став для українців помилкою. За його словами, країна стала "колонією" заходу й втратила свою незалежність. До того ж обвинувачений вказував громадянам на їх хибні очікування на світле майбутнє, а також називав їх "недолугими" та такими, що "не заслуговують на життя".

У Києві оголосили підозру колишньому державному експерту МОН
Допис фігуранта у Facebook. Фото: t.me/gunpKyiv

 У поліції заявили, що згідно із проведеною судовою експертизою, такі твердження принижують національну честь та гідність українців, а також спрямовані на розпалювання національної ворожнечі.

Слідчі оголосили чоловіку підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної, належності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві до 15 років ув'язнення засудили чоловіка за жорстоке вбивство знайомого. Зловмисник напав з ножем на знайомого під час застілля. 

Також у Києві підлітки зухвало напали на іноземця в супермаркеті. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.

Україна
Київ
Facebook
СРСР
МОН

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