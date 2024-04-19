В Киеве парковка снова станет платной — в КГГА назвали дату и тарифы
В Киеве по решению суда возобновят оплату парковки. Стоимость парковки зависит от зоны города и начинается от 5 грн/час.
Об этом сообщил Киевский городской совет в четверг, 18 апреля.
Тарифы по парковке в Киеве
Начиная с 22 апреля за парковку в Киеве придется платить. Оплатить парковку будет возможно через приложение "Киев Цифровой".
По-прежнему оплата за парковку на муниципальных стоянках будет взиматься только в рабочие дни с 08:00 до 22:00. В выходные и вне этих часов в будни парковка будет бесплатной.
Тарифы на парковку варьируются в зависимости от зоны:
- 1 зона, центр города возле ул. Крещатик – 35 грн в час;
- 2 зона, широкий центр от Шулявки до Печерска – 25 грн в час;
- 3 зона, другие районы города – 5 грн в час.
Чтобы оплатить парковку через мобильное приложение, нужно:
- Выбрать "Сервисы водителя" и "Почасовая парковка";
- Выбрать или ввести номер автомобиля;
- Указать адрес и номер парковки или разрешить приложению автоматически определить их с помощью геолокации;
- Нажать "Начать парковку";
- Нажмите "Завершить парковку", когда вы покинете парковку, после чего можно перейти к "Оплате парковки".
Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
На городских паркингах не принимаются наличные платежи. Оплата через городское приложение официально и вносится в бюджет Киева, который используется для восстановления инфраструктуры города в условиях военного положения.
При воздушной тревоге инспекторы по парковке не налагают штрафы и не эвакуируют автомобили.
Напомним, что в КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту.
Ранее мы писали, что в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.
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