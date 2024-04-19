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В Киеве парковка снова станет платной — в КГГА назвали дату и тарифы

19 апреля 2024 00:07
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Бригадир София
редактор
В Киеве парковка снова станет платной — в КГГА назвали дату и тарифы
Паркинг. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве по решению суда возобновят оплату парковки. Стоимость парковки зависит от зоны города и начинается от 5 грн/час.

Об этом сообщил Киевский городской совет в четверг, 18 апреля.

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Начиная с 22 апреля за парковку в Киеве придется платить. Оплатить парковку будет возможно через приложение "Киев Цифровой".

По-прежнему оплата за парковку на муниципальных стоянках будет взиматься только в рабочие дни с 08:00 до 22:00. В выходные и вне этих часов в будни парковка будет бесплатной.

Тарифы на парковку варьируются в зависимости от зоны:

  • 1 зона, центр города возле ул. Крещатик – 35 грн в час;
  • 2 зона, широкий центр от Шулявки до Печерска – 25 грн в час;
  • 3 зона, другие районы города – 5 грн в час.

Чтобы оплатить парковку через мобильное приложение, нужно:

  • Выбрать "Сервисы водителя" и "Почасовая парковка";
  • Выбрать или ввести номер автомобиля;
  • Указать адрес и номер парковки или разрешить приложению автоматически определить их с помощью геолокации;
  • Нажать "Начать парковку";
  • Нажмите "Завершить парковку", когда вы покинете парковку, после чего можно перейти к "Оплате парковки".

Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

На городских паркингах не принимаются наличные платежи. Оплата через городское приложение официально и вносится в бюджет Киева, который используется для восстановления инфраструктуры города в условиях военного положения.

При воздушной тревоге инспекторы по парковке не налагают штрафы и не эвакуируют автомобили.

Напомним, что в КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту.

Ранее мы писали, что в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.

тарифы
Киев
транспорт
КГГА
парковка
автомобиль

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