В Киеве напавшему на женщину пенсионеру избрали меру пресечения

Заседание суда. Иллюстративное фото: nikcenter.org

В Киеве 70-летний мужчина был участником нападения на волонтера. Сейчас он обвиняется в хулиганстве, и будет находиться под домашним арестом в ночное время.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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Суд решил, что мужчина должен оставаться под домашним арестом с 22:00 до 6:00 в течение 60 дней. Это решение было принято после того, как следователь при поддержке прокурора Оболонской окружной прокуратуры подал соответствующее ходатайство.

Во время судебного заседания подозреваемый просил не применять к нему круглосуточный арест, аргументируя это тем, что он живет сам и ему необходимо выходить за покупками. Он также утверждал, что не применял силу к девушке, а пытался разнять ее и своего друга, уверяя, что он не бьет женщин.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 2 июня два пенсионера сделали неприемлемые комплименты девушке возле подземного перехода на улице Новоконстантиновской, на что она ответила на украинском языке, что не понимает их. Это вызвало агрессию у нетрезвых мужчин, которые начали оскорблять ее нецензурной бранью, поэтому девушка решила записывать конфликт на свой мобильный телефон. Один из мужчин несколько раз ударил ее по ноге и в нос, другой плюнул ей в очки и отобрал телефон, который девушке удалось вернуть. После этого оба мужчины скрылись с места происшествия. На данный момент обоим мужчинам объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве судили иностранца, который устроил драку и нанес тяжкие повреждения жителю столицы.