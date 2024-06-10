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У Києві пенсіонер напав на волонтерку — суд обрав запобіжний захід

10 червня 2024 19:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві пенсіонеру, що напав на жінку, обрали запобіжний захід
Засідання суду. Ілюстративне фото: nikcenter.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві 70-річний чоловік був учасником нападу на волонтерку. Наразі він звинувачується у хуліганстві, та буде перебувати під домашнім арештом у нічний час.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 10 червня.

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Суд вирішив, що чоловік має залишатися під домашнім арештом з 22:00 до 6:00 протягом 60 днів. Це рішення було прийнято після того, як слідчий, за підтримки прокурора Оболонської окружної прокуратури, подав відповідне клопотання.

Під час судового засідання підозрюваний просив не застосовувати до нього цілодобовий арешт, аргументуючи це тим, що він живе сам і йому необхідно виходити за покупками. Він також стверджував, що не застосовував силу до дівчини, а лише намагався розняти її та свого друга, запевняючи, що він не б’є жінок.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 червня двоє пенсіонерів зробили неприйнятні компліменти дівчині біля підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській, на що вона відповіла українською мовою, що не розуміє їх. Це викликало агресію у нетверезих чоловіків, які почали ображати її нецензурною лайкою, тому дівчина вирішила записувати конфлікт на свій мобільний телефон. Один з чоловіків кілька разів ударив її по нозі та в ніс, а інший плюнув їй в окуляри і відібрав телефон, який дівчині вдалося повернути. Після цього обидва чоловіки зникли з місця події. На даний момент обом чоловікам оголошено підозру та обрано запобіжні заходи.

Раніше ми повідомляли, що у Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень жителю столиці.

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Київ
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прокуратура
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