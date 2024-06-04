Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень чоловіку arrow

У Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень чоловіку

4 червня 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві засудили до семи років іноземця, який вдарив ножем чоловіка
Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень жителю столиці. Він отримав до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 4 червня.

Читайте також:

Покарання за побиття киянина

Фігурант разом зі своєю дівчиною орендував квартиру у місцевої мешканки. Він зарекомендував себе як недобросовісний орендар, адже пара систематично вживала алкогольні напої та ображала власницю оселі, коли та робила зауваження. Коли жінка прийшла до квартирантів разом із товаришем для владнання конфлікту, іноземець взяв кухонного ножа та вдарив ним чоловіка.

Місце злочину, де поранили киянина
Місце злочину. Фото: t.me/gunpKyiv

"34-річного киянина лікарі госпіталізували до медичного закладу із проникаючим пораненням, а поліцейські разом з кінологами протягом двох годин розшукали та затримали 29-річного громадянина іншої країни", — йдеться у повідомленні.

null
Затриманий іноземець. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці оголосили зловмиснику підозру. Днями судом фігуранта було визнано винним у скоєному злочині та засуджено до семи років позбавлення волі.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям. Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Також у Києві був заарештований серійний викрадач автодзеркал. Скоюючи злочини, зловмисник надавав перевагу автомобілям BMW.

суд
різанина
Київ
бійка
іноземець
правосуддя
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня