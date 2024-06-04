У Києві засудили до семи років іноземця, який вдарив ножем чоловіка

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень жителю столиці. Він отримав до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Фігурант разом зі своєю дівчиною орендував квартиру у місцевої мешканки. Він зарекомендував себе як недобросовісний орендар, адже пара систематично вживала алкогольні напої та ображала власницю оселі, коли та робила зауваження. Коли жінка прийшла до квартирантів разом із товаришем для владнання конфлікту, іноземець взяв кухонного ножа та вдарив ним чоловіка.

Місце злочину. Фото: t.me/gunpKyiv

"34-річного киянина лікарі госпіталізували до медичного закладу із проникаючим пораненням, а поліцейські разом з кінологами протягом двох годин розшукали та затримали 29-річного громадянина іншої країни", — йдеться у повідомленні.

Затриманий іноземець. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці оголосили зловмиснику підозру. Днями судом фігуранта було визнано винним у скоєному злочині та засуджено до семи років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям. Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Також у Києві був заарештований серійний викрадач автодзеркал. Скоюючи злочини, зловмисник надавав перевагу автомобілям BMW.