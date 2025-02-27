В Киеве пересмотрели алгоритм движения транспорта в воздушную тревогу

Заседание рабочей группы. Фото: КГВА

В Киеве состоялось заседание рабочей группы, посвященное пересмотру решения относительно движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Мероприятие было организовано по поручению начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА в Telegram в четверг, 27 февраля.

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Во время обсуждения участники окончательно согласовали предложения, которые поступили от представителей Сил обороны, транспортной сферы, правоохранительных органов и спасателей. Рабочая группа тщательно рассмотрела все варианты и на их основе разработала алгоритм действий для водителей и пассажиров наземного общественного транспорта, а также метрополитена.

Заседание рабочей группы. Фото: КГВА

Новый механизм максимально учитывает вопросы безопасности и одновременно помогает решить проблему транспортной логистики столицы во время тревоги. Участники встречи представили свои идеи, оценили все возможные риски и наработали финальный проект решения.

Завершенный документ уже готов к вынесению на ближайшее заседание Совета обороны Киева, где его рассмотрит начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Напомним, что 26 февраля спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев заявил, что решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве остается дискуссионным.

Ранее мы писали, что Киев является едва ли не единственным городом в Украине, в котором общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог. Однако это планируют изменить.