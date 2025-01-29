Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве пересмотрят остановку транспорта во время тревог arrow

В Киеве пересмотрят остановку транспорта во время тревог

29 января 2025 16:22
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве будут искать решение по остановке транспорта во время тревог, - Ткаченко
Автобус. Иллюстративное фото: КГГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что из-за остановки общественного транспорта во время воздушных тревог бюджет города теряет немало средств. Поэтому власти столицы пересмотрят варианты и найдут оптимальное решение.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Остановка транспорта во время тревоги

"Хотел бы отметить, что экономические обоснования и сколько город теряет от этого решения — достаточно ключевое", — сказал глава КГГА.

По его мнению, остановка общественного транспорта во время тревог имела бы смысл, чтобы это касалось и частных перевозчиков, а не только коммунальных.

Поэтому Ткаченко считает необходимым пересмотреть это решение и найти оптимальный вариант, который бы сейчас подходил киевлянам. Он отметил, что те петиции, которые создаются и те вопросы, которые поднимаются — болят жителям города и власть должна как минимум прислушиваться к ним.

"Когда я выяснил, что решение было лояльное, ни один из тех, кто голосовал за него, не смог мне предоставить документы, которые подтверждали бы эффективность или аналитику данного решения", — добавил чиновник.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что из-за остановки транспорта во время тревог Киев потерял около 8 миллиардов гривен.

Также он сообщил о проблеме с привлечением большего количества работников для общественного транспорта.

Киев воздушная тревога автобусы бюджет общественный транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:34 Alibaba выпустила модель ИИ, которая превосходит DeepSeek

16:25 Возможный обстрел Одессы с моря — россияне вывели ракетоносцы

16:22 В Киеве пересмотрят остановку транспорта во время тревог

16:21 В списке 44 банка — какие финучреждения введут лимит на переводы

16:01 Историк назвал вклад Героев Крут в современную Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:50 В КГГА сказали, сколько водителей не хватает для транспорта

15:27 Первичный рынок Киева — где купить самое дешевое жилье

15:24 Во Львове почтили память героев Крут — фото

15:20 В Приднестровье возобновят поставки газа — на каких условиях

15:16 ЦРУ предположило происхождение COVID-19 — в Китае отреагировали

16:34 Alibaba выпустила модель ИИ, которая превосходит DeepSeek

16:25 Возможный обстрел Одессы с моря — россияне вывели ракетоносцы

16:22 В Киеве пересмотрят остановку транспорта во время тревог

16:21 В списке 44 банка — какие финучреждения введут лимит на переводы

16:01 Историк назвал вклад Героев Крут в современную Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:50 В КГГА сказали, сколько водителей не хватает для транспорта

15:27 Первичный рынок Киева — где купить самое дешевое жилье

15:24 Во Львове почтили память героев Крут — фото

15:20 В Приднестровье возобновят поставки газа — на каких условиях

15:16 ЦРУ предположило происхождение COVID-19 — в Китае отреагировали

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать