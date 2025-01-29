В Киеве будут искать решение по остановке транспорта во время тревог, - Ткаченко

Автобус. Иллюстративное фото: КГГА

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что из-за остановки общественного транспорта во время воздушных тревог бюджет города теряет немало средств. Поэтому власти столицы пересмотрят варианты и найдут оптимальное решение.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Остановка транспорта во время тревоги

"Хотел бы отметить, что экономические обоснования и сколько город теряет от этого решения — достаточно ключевое", — сказал глава КГГА.

По его мнению, остановка общественного транспорта во время тревог имела бы смысл, чтобы это касалось и частных перевозчиков, а не только коммунальных.

Поэтому Ткаченко считает необходимым пересмотреть это решение и найти оптимальный вариант, который бы сейчас подходил киевлянам. Он отметил, что те петиции, которые создаются и те вопросы, которые поднимаются — болят жителям города и власть должна как минимум прислушиваться к ним.

"Когда я выяснил, что решение было лояльное, ни один из тех, кто голосовал за него, не смог мне предоставить документы, которые подтверждали бы эффективность или аналитику данного решения", — добавил чиновник.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что из-за остановки транспорта во время тревог Киев потерял около 8 миллиардов гривен.

Также он сообщил о проблеме с привлечением большего количества работников для общественного транспорта.